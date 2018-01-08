السيسي يفتتح مستشفى النجيلة بمطروح منتصف يناير

معتز محمود أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه سيتم افتتاح مستشفي النجيلة المركزي 15 يناير الحالي، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس وذلك ضمن افتتاحه عددا من المستشفيات والمشروعات الأخري. وأشار إلى أن المستشفي سيكون له دور كبير في استقبال جميع المرضي بمحافظة مطروح وال

معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه سيتم افتتاح مستشفي النجيلة المركزي 15 يناير الحالي، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس وذلك ضمن افتتاحه عددا من المستشفيات والمشروعات الأخري.

وأشار إلى أن المستشفي سيكون له دور كبير في استقبال جميع المرضي بمحافظة مطروح والأشقاء من دولة ليبيا خاصة بعد قيام وزارة الصحة بتحويله لمستشفى إحالة.

واضاف أن الدولة تولي أهمية خاصة بقطاع الصحة باعتباره أحد أهم محاور التنمية والانطلاق للمستقبل، خاصة في المحافظات الحدودية ومنها بالطبع مطروح.

وأكد محافظ مطروح الاستمرار فى دعم قطاع الصحة بالمحافظة بشتى الطرق، إلي جانب تطوير وتحديث وانشاء عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، تم أيضا التعاقد مع عدد من كبار الأطباء فى كل التخصصات لخدمة أبناء المحافظة.

وأشار إلى أنه تم دعم قطاع الصحة من خارج موازنة الوزارة بمبلغ 25 مليون جنيه، بتحويل المواطنين للعلاج بمستشفيات القوات المسلحة ودعم المستشفيات بأجهزة طبية، فضلا عن توفير العديد من الأجهزة اللازمة لتقديم الخدمة الصحية والأدوية للمرضي.

وقال إن مطروح تشهد طفرة تنموية كبيرة في شتى المجالات، وأوضح أنه يجرى حاليًا إنشاء مركزى القلب والتوحد العالميين بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، على أرض محافظة مطروح بمنطقة علم الروم، فضلا عن تطوير وتحديث المستشفيات القائمة وأدخال أحدث الأجهزة الطبية وتوفير كل المستلزمات الطبية.

وأشار الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح، أن مستشفى النجيلة يعمل بشكل تجريبي منذ ٦ أشهر، موضحا أنه تم تطويره بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه، وأصبح مستشفي متكاملا به كل التخصصات.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن المستشفي يضم ٤٢ سريرا، منها ٨ أسرة رعاية مركزة، وقسم أشعة عادية وأخري مقطعية وثالثة أيكو، فضلا عن ٣ معامل، و٤ غرف عمليات منها اثنتان للولادة، ووحدة أطفال حديثي الولادة مزودة بـ10 حضانات، ووحدة غسيل كلوي بها 5 ماكينات للغسيل، بالإضافة إلى قسم الاستقبال والطوارئ وعيادات خارجية لجميع التخصصات الطبية، كما تم تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية والمعملية.