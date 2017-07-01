السيسي يفتتح كأس العالم لشباب كرة السلة

علي المصري فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحاضرين في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي، بحضوره افتتاح بطولة كأس العالم لشباب كرة السلة تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر، وانطلقت اليوم، وتستمر حتى التاسع من الشهر الحالي، تحت رعايته. وسادت حالة من الاستياء الشديد، من اللجنة

علي المصري

فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحاضرين في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي، بحضوره افتتاح بطولة كأس العالم لشباب كرة السلة تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر، وانطلقت اليوم، وتستمر حتى التاسع من الشهر الحالي، تحت رعايته.





وسادت حالة من الاستياء الشديد، من اللجنة المنظِّمة للبطولة؛ بسبب سوء مستوى حفل الافتتاح، الذي لا يليق بالحدث الكبير الذي تنظمه مصر، ويتابعه عدد كبير من مشجعي كرة السلة حول العالم.

وكان من المقرر أن يقوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بافتتاح البطولة، لكن السيسي فاجأ الجميع بحضوره وافتتاح المونديال، في وجود المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وعدد كبير من الوزراء، وامتلأت جنبات الصالة المغطّاة بالجماهير المصرية، التي حرصت على حضور اللقاء الافتتاحي لمنتخب مصر، أمام منتخب بورتريكو.