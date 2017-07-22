السيسي يفتتح قاعدة محمد نجيب العسكرية

بدور إبراهيم افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة قاعدة ” محمد نجيب العسكرية” بمدينة الحمام ، وقاعدة ” براني العسكرية ” بنطاق المنطقة الغربية العسكرية ، كذلك أعمال التطوير الإداري لفرقتي مشاه ومدرعات بنطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين. كما شهد الرئيس السيسي مراسم الاحتفال بتخريج دفعات الجديدة بالكليات والمعاهد العسكرية والتي تضم وافدين من عدة دول عربية شقيقة ، ويأتي الاحتفال تزامنا مع احتفالات الشعب المصري وقواته المسلحة بذكري ثورة 23 يوليو المجيدة ، والتي كان من اهم مبادئها إقامة جيش وطني قوي يكون سند لمصر وعونا لأمتنا العربية متي تطلبت الضرورة ذلك .



حضر الاحتفال المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة الاسبق والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق ، وبمشاركة رفيعة المستوي للاشقاء من الدول العربية في مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء البحريني ، والأمير خالد بن فيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية ، والشيخ محمد خالد بن حمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع دولة الكويت ، والفريق ولد الشيخ محمد احمد قائد الركان العامة للجيش الموريتاني ، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة .





بدأت مراسم الاحتفال بوصول الرئيس السيسي الي ساحة العرض وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وقام القائد الاعلي للقوات المسلحة يرافقة الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقائد المنطقة الشمالية العسكرية برفع علم القوات المسلحة علي قاعدة ” محمد نجيب العسكرية” ، والتي تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالى قوى وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية ، كما يتوفر بها إمكانيات هائلة ومتنوعة تجعلها قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الشقيقة والصديقة ، بشكل حضارى يعكس قدرة وكفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث وتطور فى الشئون العسكرية . وقام الرئيس السيسي يرافقة الاشقاء العرب ضيوف مصر بتفقد عناصر رمزية لاحدث منظومات التسليح والكفاءة القتالية والفنية التي زودت بها القاعدة وفقا لاحدث النظم التكنولوجية . اعقب ذلك فيلم تسجيلي من انتاج ادارة الشئون المعنوية لابرز الانشطة والتدريبات البرية والبحرية والجوية المشتركة التي تشارك فيها القوات المسلحة مع نظائرها من الدول العربية الشقيقة من بينها تدريبات ” رعد الشمال ” و” تبوك ” و” فيصل ” و ” مرجان ” مع المملكة العربية السعودية ، والتدريب الجوي المشترك ” اليرموك ” مع دولة الكويت ، والتدريب المصري الاردني المشترك ” العقبة ” ، والتدريبات المصرية البحرينية ” حمد ” و ” خالد بن الوليد ” ، والتدريبات المصرية الاماراتية “سهام الحق” و “زايد” و”خليفة” ، والتي تؤكد جميعها اننا وطن واحد وجيش واحد لامة واحده يربطها مصير واحد . اعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن ملامح من حياة اللواء محمد نجيب كاول رئيس لمصر بعد ثورة 23 يوليو المجيدة التي الهمت العديد من الشعوب قيم الكفاح والتضحية في سبيل الحرية والإستقلال وتحقيق العدالة الاجتماعية . وشهد القائد الاعلي للقوات المسلحة مراسم تخريج الدفعات 111 حربية والجامعيين بالكلية الحربية ، والدفعة 84 طيران وعلوم عسكرية جوية من الكلية الجوية ، والدفعة 46 من المعهد فني للقوات المسلحة ، والدفعة 20 من المعهد الفني للتمريض ، والتي اطلق عليهم اسم ” المشير فخري محمد علي فهمي ” ، والدفعتين 68 من الكلية البحرية ، و45 من كلية الدفاع الجوي دفعة “المشير محمد عبدالغني الجمسي ” والدفعة 54 من الكلية الفنية العسكرية دفعة ” الفريق سعد الدين الشاذلي ” ، مجتمعين للمرة الاولي في حفل تخرج واحد داخل قاعدة ” محمد نجيب العسكرية” ، يعاهدون الله وشعبم العظيم بالزود عن تراب الوطن برا وبحرا وجوا وردع كل من تسول له نفسه المساس بعزته وكرامته واستقراره . بدأ الاحتفال بعرض الصاعقة شارك فيه اكثر من 1500 مقاتل من طلبة الكلية الحربية وعناصر رمزية من طلبة كلية الشرطة تدفقوا داخل ساحة العرض لاستعراض مدي ما وصلوا اليه من كفاءة بدنية وقدرة عالية في التحمل بتنفيذ عدد من التمارين الرياضية بالغة الصعوبة ، والمهارات والفنون القتالية المختلفة كالاشتباك والدفاع عن النفس والقتال متلاحم والتعامل مع الخصم والتي تعد احد الركائز الاساسية لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر علي تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف. كما استعرضت مجموعات من الطلبة الحاصلين علي فرقة معلمي الصاعقة والمدربين علي اعمال مقاومة الارهاب مهاراتهم في الاقتحام والسيطرة علي المركبات المتحركة ، ومهارات تطعيم المعركة ومهاجمة الوحدات الميكانيكية والمدرعة والارتال المتحركة المعادية والقفز من المركبات واجتياز الموانع المتحركة ، وتنفيذ عدد من اصعب التمارين المتقدمة وتكسير الاجسام الصلبة أظهرت مدى ما يتمتعون به من قوة بدنية ومهارية عالية وايمان وحب لوطنهم من اجل ان تحيا مصر قوية وقادرة . وقدمت الموسيقات العسكرية عدد من اللوحات الموسيقية والفنية تضمن مجموعة من اجمل المعزوفات الموسيقية والاغاني الوطنية ، والتي تعد أحد مظاهر التقاليد العسكرية للجيوش النظامية العريقة . ومشاركة من القوات الجوية الاحتفال بتخرج الدفعات الجديدة قدم فريق الألعاب الجوية بالكلية الجوية ” النجوم الفضية ” والذي يضم اعضاء هيئة التدريس من الطيارين غير المتفرغين ، عرضا قويا اظهروا خلاله مهاراتهم الفائقة في العمل الجماعي والتحكم بالطائرات وتنفيذ المناورات الصعبة والتشكيلات المتداخلة ورسم اللوحات المبهرة التي زينت سماء العرض بألوانها البراقة التي خطفت ابصار الحاضرين . وعلى مارش نشيد الجيش تقدم طابور العرض العسكرى والذى شاركت فيه مجموعات الخريجين يتقدمهم قائد طابور العرض العسكري وحملة اعلام يتقدمهم علم القوات المسلحة واعلام الكليات والمعاهد العسكرية ، كما شاركت تشكيلات من المقاتلات متعددة المهام من طراز الرافال ، واحدث طرازات المقاتلات من طراز “F16 ” بالمرور في سماء العرض احتفالا بتخريج الدفعات الجديدة . وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة الخريجين من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية ، حيث صدق القائد العام للقوات المسلحة على النتيجة النهائية لامتحانات التخرج ، جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة الي الدفعات الجديدة . وتضمن العرض فيلما تسجيليا انتجته ادارة الشئون المعنوية تناول السيرة الذاتية ” للمشير فخري محمد علي فهمي “و”المشير محمد عبدالغني الجمسي “و” الفريق سعد الدين الشاذلي ” الذين اطلقت اسماؤهم علي الدفعات الجديدة من الخريجين تقديرا لمسيرة عطائهم الحافل في خدمة الوطن وقواته المسلحة . وقام اللواء أ.ح خيرت بركات مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بإعلان قرار التعيين ، ومنح الأنواط لأوائل الخريجين حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليد أوائل الخريجين المصريين والوافدين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في اداء مهامهم خلال مدة دراستهم ,‏ كما قام بتسليم شهادة الدكتوراه لاحد الضباط الدارسين ، وردد الخريجون يمين الولاء . وقام اوائل الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة بإهداء القائد الأعلي للقوات المسلحة هدية تذكارية بهذه المناسبة ، كما قام عدد من شباب الجامعات المصرية بإهداء الرئيس السيسي درع الجامعات في مشهد مشرق يبعث علي الامل والعزيمة في بناء مصر المستقبل . وعقب الاحتفال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر عدد من المنشأت الجديدة داخل القاعدة حيث تفقد متحف الرئيس الراحل محمد نجيب ، وقاعة المؤتمرات متعددة الاغراض التي تسع 1600 فرد ملحق بها مسرح مجهز بأحدث التقنيات ومركز للمباريات الحربية ومعامل للغات ونظم المعلومات . والقي اللواء اركان حرب علي عادل العشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أكد فيها ان رجال المنطقة يدركون جيدا كل ما تموج به منطقتنا من متغيرات سريعة ومتلاحقة تؤثر علي امن مصر القومي ما يتطلبه ذلك من الحفاظ علي اعلي مستويات الاستعداد والجاهزية مسلحين بالعلم والمعرفة واليقظة ، مشيرا لما تمثله قاعدة محمد نجيب العسكرية من اهمية استراتيجية بهذه المنطقة وما تحتوية من اهداف حيوية ، تحتاج الي قوة عسكرية تكون قادرة علي صد وتدمير اي عدائيات محتملة ، بما تملكه من قدرات واسلحة ومعدات وفقا لاحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة . اعقبه عرض فيلم تسجيلي اعدته ادارة الشئون المعنوية تضمن الانشاءات والتجهيزات الحديثة داخل ” قاعدة محمد نجيب العسكرية ” التي تضم 1155 مبني ومنشأه حديثة ، حيث تعد انجاز جديد يضاف الي انجازات القوات المسلحة كما ونوعا ، بما يعزز من قدرتها علي تأمين المناطق الحيوية بنطاق مسئوليتها غرب مدينة الاسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي والتي من بينها محطة الضبعة النووية وحقول البترول وميناء مرسي الحمراء ومدينة العلمين الجديدة وغيرها ، فضلا عن المساهمة في الحد من التحركات العسكرية واجراءات الفتح الاستراتيجي ، فضلا عن كونها تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة وتتحد فيها كافة مقومات التدريب والقدرة القتالية طبقا لاسس ومبادئ ومكونات معركة الاسلحة المشتركة الحديثة ، حيث تضم 72 ميدانا متكاملا شمل مجمع لميادين التدريب التخصصي وميادين الرماية التكتيكية والالكترونية ، ومدينة سكنية مخصصة للتدريبات المشتركة ، ومناطق ادارية وترفيهية ورياضية تضم مسرح وصاله رياضية مغطاه وملعب كرة قدم اوليمبي ونادي للضباط واخر لضباط الصف مجهزان بحمام سباحة وملاعب مفتوحة وملاعب لكرة السله والطائرة واليد ، الي جانب الانشطة الانتاجية لتلبية جزء من احتياجات القوات المسلحة داخل القاعدة . وعبر شبكة الفيديو كونفرانس قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح اعمال التطوير والتحديث الاداري ” لمعسكر المشير احمد بدوي ” بنطاق الجيش الثاني الميداني والتي تمت علي اسبقيتين ليشمل بناء العديد من الانشاءات الجديدة ورفع كفاءة المئات من المباني التخصصية والادارية واماكن الايواء للوحدات الفرعية والصغري التابعة للفرقة ، حيث قام مساعد قائد الجيش الثاني ورئيس اركان الفرقة السابعة المشاه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية ايذانا بافتتاح الاعمال الانشائية الحديثة .

كما قام السيد الرئيس باعطاء اشارة الافتتاح للمدينة السكنية ” بمعسكر اللواء محمد عبد العزيز قابيل” حيث قام اللواء اركان الحرب محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني وقائد الفرقة الرابعة المدرعة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدينة السكنية التي تضم العديد من المنشأت الادارية والمرافق والتي تم تصميمها وتجهيزها هندسيا واداريا وتدريبيا وفقا لاعلي مستويات الاهتمام بالفرد المقاتل وتطوير اداؤه للوفاء بالمهام والمسئوليات التي يكلف بها تحت مختلف الظروف . واستمرارا لجهود القوات المسلحة في تعزيز القدرات القتالية للمنطقة الغربية العسكرية ومنع تسرب العناصر الارهابية عبر خط الحدود الغربية ومجابهة محاولات التهريب للاسلحة والمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإفتتاح قاعدة براني العسكرية والتي حملت اسم ” معسكر الفريق حسن ابو سعدة ” واعطي اشارة الافتتاح عبر شبكة الفيديو كونفرانس للواء اركان حرب شريف فهمي بشارة قائد المنطقة الغربية العسكرية وقائد الفرقة 21 المدرعة لاذاحة الستار عن اللوحة التذكارية للقاعدة التي روعي فيها ان تضاهي احدث الانظمة العالمية في مجال الاهتمام بالفرد المقاتل معيشيا وتدريبيا ، بما يسهم في تعزيز القدرات القتالية للمنطقة الغربية العسكرية ، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة يتم خلالها تكثيف اجراءات التأمين وتطوير نظم التسليح واعادة تمركز بعض الوحدات المقاتلة . حضر المراسم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وقادة الافرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة والسفراء والملحقين العسكريين المعتمدين من الدول الشقيقة والصديقة .