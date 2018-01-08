السيسي يفتتح دار مصر: سايبين النور والع ليه؟.. والمشرف: السكان يا فندم

المال ـ خاص:



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين، مشروع دار مصر بمدينة السادس من أكتوبر، بعد تنفيذه عبر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وخلال افتتاح المشروع بالفيديو كونفرانس، داعب الرئيس الرائد المشرف عن المشروع متسائلا عن سبب ترك مصابيح بعض المنازل مضيئة، وقال: “سايبين النور والع ليه يا أحمد؟”.. ليرد الرائد: “السكان يا فندم”.



وقال السيسي إن الحكومة كانت حريصة على تنفيذ عدد واسع من مشروعات الإسكان والطرق خلال فترة قصيرة حتى تتجنب مضاعفة تكاليف الإنشاءات، ودلل على ذلك بالمشروع القومي للإسكان الذي يهدف إلى إنشاء مليون وحدة سكنية، مؤكدا أن هذا المشروع كان يمثل تحديا كبيرا حتى يتم تنفيذه خلال 4 سنوات فقط.



وأضاف الرئيس أن هناك ما لا يقل عن 250 ألف وحدة سكنية أخرى جار الانتهاء منها ببعض المدن الجديدة، بخلاف المشروع القومي للإسكان.