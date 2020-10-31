السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان وبعض المشروعات في شرم الشيخ

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت جامعة الملك سلمان، وعددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جامعة الملك سلمان التي يفتتحها الرئيس السيسي تعتبر أحد…

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت جامعة الملك سلمان، وعددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جامعة الملك سلمان التي يفتتحها الرئيس السيسي تعتبر أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة.

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور – مدينة رأس سدر – مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب.

ويأتي ذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل.