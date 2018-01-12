السيسي يفتتح المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى بعد تطويره

بدور ابراهيمافتتح عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة المرحلة الرئيسية لأعمال تطوير وتحديث المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.واستمع الرئيس لشرح على ماكيت المشروع من اللواء طبيب مصطفى أبو حطب، مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة، تضمن أعمال التطوير التي شملت رفع كفاء



بدور ابراهيم

افتتح عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة المرحلة الرئيسية لأعمال تطوير وتحديث المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

واستمع الرئيس لشرح على ماكيت المشروع من اللواء طبيب مصطفى أبو حطب، مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة، تضمن أعمال التطوير التي شملت رفع كفاءة المباني والمنشآت الحالية وإنشاء مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للعسكريين والمدنيين علي حد سواء وفقا لأحدث النظم العالمية.

وأشار أبو حطب إلى أن المجمع الطبى بالمعادى يستقبل أكثر من 220 ألف مريض سنوياً، ويجرى 7 آلاف عملية جراحية متخصصة للعسكريين والمدنيين وعائلاتهم، مضيفا أن المجمع يستقبل 36 خبيرا طبيا عالميا على مدار العام لنقل الخبرة وتدريب الأطباء وعلاج الحالات المرضية المختلفة، كما يعقد العديد من البروتوكولات الطبية وكذلك الزمالة المصرية للجامعات العالمية لتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية وفقاً لأحدث النظم العالمية.

واستعرض اللواء طبيب محمود الهلالى، مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الإمكانيات الطبية التى تمت إضافتها للمجمع، مشيرا إلى الدعم الدائم والمستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة لأبناء الشعب المصرى من خلال إنشاء العديد من المنشآت التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، مؤكدا إضافة العديد من المراكز والمستشفيات والمراكز المتخصصة التى تسهم فى تقديم خدمة علاجية متميزة.

كما استمع الرئيس السيسى إلى شرح تفصيلى من اللواء أ.ح إيهاب الفار، مدير إدارة الأشغال العسكرية، أشار فيه إلى أنه تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 18 منشأة طبية ومستشفى بمختلف محافظات الجمهورية، مضيفا أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 8 مستشفيات ومجمعات طبية منها مجمع الجلاء ومجمع كوبرى القبة الطبى وجارٍ العمل فى 10 منشآت أخرى، منها مستشفى المنوفية العسكرى ومستشفى ألماظة التعليمى، كما استعرض أعمال تطوير المجمع الطبى بالمعادى والتى شملت إنشاء مستشفى الأورام وأمراض الدم الجديدة بطاقة 300 سرير، ودعمها بأحدث أجهزة الأشعة التشخيصية الدقيقة لترتفع القدرة الاستيعابية للمستشفى الحالية والجديدة إلى 400 سرير، وكذلك إنشاء مركز الغسيل الكلوى بمساحة 2000 متر مربع وتطوير مستشفى الطب النفسى وعلاج الادمان بطاقة 104 سرير وتطوير مركز الطب الطبيعى والتأهيل كذلك رفع كفاءة اجنحة المرضى بمستشفى المعادى الحالى بكافة اقسامها وافرعها التخصصية بواقع 220 سرير وزيادة عدد اسرة الرعاية المركزة الى 217 سرير ، كذلك تطوير قسم الطوارئ والاستقبال بمساحة 1000 متر مربع وتطوير المعامل وبنك الدم ، كما تم اضافة 300 جهاز طبى من احدث الاجهزة العالمية فى مختلف التخصصات ، كذلك اعمال تنسيق الموقع العام بمساحة 17500 متر مربع وتطوير الطرق و الاسوار والمداخل لكافة اقسام ومستشفيات المجمع.

وشاهد عبد الفتاح السيسي فيلماً تسجيليا أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تناول مراحل تطوير المجمع ، بما يمكنة من اداء دورة في تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة من خلال مستشفيات فى جميع التخصصات الطبية لابناء الشعب المصري.

ويضم المجمع منظومة علاجية و عيادات خارجية تغطي 38 تخصصاً طبياً تكفي لإستيعاب 250 الي 300 الف مريض سنوياً ، كما يشمل المجمع أرقي أقسام الاستقبال و الطوارئ والرعاية المركزة وسط إستنفار دائم للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة وتصنيفها عبر تطبيق الكود اللوني العالمي “triage” ، ويحتوى المجمع علي 1400 غرفة للمرضي بخلاف 217 سريراً للرعاية المركزة و 30 غرفة عمليات تكفي لإجراء 6500 عملية جراحية علي مدار العام بما يساهم في تطوير مستويات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين من العسكريين والمدنيين في كافة التخصصات الطبية .

كما شملت اعمال التطوير المعامل الرئيسية بما يكفي لإستقبال ما يقرب من المليون حالة سنوياً بمعدل تحليل الف و 200 عينة في الساعة الواحدة ليواكب التطوير احدث التقنيات العالمية فى ذلك المجال ، كما تم إنشاء وحدة الحامض النووي المستخدمة في تشخيص الخلل الجيني في الورم بما سوف يسهم في تشخيص الأمراض بإستخدام عينات الدم دون اللجوء للعمليات الجراحية ، و شمل التطوير بنك الدم من خلال توفير نظام آمن لنقل الدم بمشتقاته بطاقة 1500 كيس دم و الف و 800 كيس بلازما شهرياً ، وتطوير اقسام الأشعة التشخيصية و التداخلية بما يخدم ما يزيد عن 90 الف حالة سنوياً ، وتطوير قسم الاسنان عبر إنشاء مركز تخصصي اكاديمي للأبحاث يضم 4 عيادات ليصل العدد الكلي الي 16 عيادة لمختلف تخصصات طب الأسنان ، وتطوير قسم الرمد ليشمل نقلة نوعية عبر أحدث الاجهزة الجراحية و النظم العلاجية ، وشهد قسم القلب تحديث غير مسبوق بإضافة المزيد من وحدات القسطرة ، بالاضافة الى وحدة مناظير الجهاز الهضمي التى تمثل نقلة نوعية بإنضمام ارقي مناظير الامعاء الدقيقة و الموجات فوق الصوتية ، ويصل المجمع الى اعلي المعايير العالمية في مكافحة العدوي من خلال تطوير كافة وحدات التعقيم المركزية ، كذلك الإرتقاء بمعدلات اداء منظومة العلاج الطبيعي لتضم اربعة صالات علاجية جديدة مزودة بكافة متطلبات العلاج بما فيها احدث وحدات العلاج المائي ، و قسم رعاية الاطفال حديثي الولادة باضافه وحدة متطورة تضم 15 حضانة مزودة بأحدث ما وصل اليه العلم في مجال التنفس الصناعي و قياس نسبة الاكسجين في الدم و العلاج الضوئي و التدفئة و قياس نسبة الصفراء .

وإيماناً من القوات المسلحة بأهمية المستشفيات التخصصية الجديدة والتى تعد حجر الزاوية في منظومة التطوير الطبي تم إنشاء مستشفي الاورام و امراض الدم و مستشفي الكلي و زراعة الكبد فضلا عن مستشفي الصحة النفسية والتى تتجلي بها افضل المعايير العلاجية بتطبيق الكود العالمي لمستشفيات الطب النفسي وعلاج الإدمان وفق احدث الوسائل في مجال الرعاية و العلاج ، وتتكامل منظومة الرعاية الصحية بالإهتمام بجودة و نوعية الغذاء المقدم للمرضي حيث يعتبر احد اهم وسائل إكتمال العلاج التى تمت من خلال عمل تطوير شامل للمطبخ و حرصا علي التأكد من سلامة الاغذية المقدمة للمرضى فقد تم إنشاء معمل لتحليل الاغذية و عمل الإختبارات الدورية عليها .

كما احتوى المجمع على قاعة للمحاضرات الرئيسية مجهزة باحدث وسائل العرض والمشاهدة ، كما يعد المجمع مقرا لعقد امتحانات الزمالة للباطنة والجراحة للكلية الملكية بالمملكة المتحدة .

كما قام السيد الرئيس بجولة تفقدية شملت مستشفى الاورام وامراض الدم التى تعد من اكبر الصروح الطبية في الشرق الاوسط ، وقد صممت المستشفي وفقاً لاحدث كود عالمي و زودت بأرقي الاجهزة التشخيصية و العلاجية مع احدث وحدة صيدلة إكلينيكية و منظومة متكاملة في تحضير العلاج الكيماوي و 20 عيادة لأمراض الدم و الأورام وضمت المستشفى وحدات هي الأكثر تطوراً في مجال الرعاية المركزة ، ليشهد المجمع الطبى بالمعادى نقلة علاجية نوعية بإضافة احدث المعجلات الخطية عالية وشديدة الطاقة و الدقة في علاج الاورام مع إعتماد ارقي انظمة تقييم الاصابة عبر جهاز الماسح المقطعي من طراز pet c t scan فضلاً عن إحتواء المستشفي علي وحدات رعاية تلطيفية بطاقة 14 غرفة لكل وحدة و ذلك لتقديم الرعاية الصحية لحالات الاورام المتقدمة ، مع توفير اعلي انظمة المتابعة و المراقبة بالكاميرات الحديثة .

كذلك قام السيد الرئيس بتفقد مركز الغسيل الكلوى والذى يضم اكبر وحدة غسيل دموي علي مساحة 2000 متر مربع بطاقة ثمانون ماكينة من احدث وحدات الاستصفاء الدموي مزودة بأرقي النظم لمعالجة المياه الطبية مع وجود وحدة خلط مركزي لمحاليل الكلي ضمن احدث التقنيات في هذا المجال ، كما يساهم المركز فى تطوير البحث العلمى وتاهيل طلبة كلية الطب للقوات المسلحة .

