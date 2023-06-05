السيسي يفتتح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني غدًا بمشاركة أكثر من 90 دولة

يفتتح

عبد الفتاح السيسي غدًا الثلاثاء، فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني “صحة أفريقيا Africa Health ExCon”، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية).

تشهد الفعاليات المقرر انعقادها خلال الفترة من (6 إلى 9 ) يونيو 2023، بمشاركة أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي.

السيسي في افتتاح الدورة الأولي من المؤتمر الطبي الإفريقي

ويجمع المعرض والمؤتمر ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، الصناعات المغذية والتعبئة.

وتشهد فعاليات المؤتمر المُقام تحت شعار “بوابتك نحو الابتكار والتجارة”، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي، حيث تُقدم الجلسات العلمية بواسطة “الجمعية الطبية المصرية EMA”.

كما تتضمن فعاليات المؤتمر جلسات متنوعة تستعرض خطوات زيادة قدرة أفريقيا نحو تصنيع اللقاحات والعلاجات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التقنيات الطبية للنهوض بصحة المرأة في أفريقيا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطورات مبادرة مشروع “الجينوم” المرجعي المصري، والذي يعد العمود الرئيسي للطب الشخصي وأي منظومة صحية متطورة.

وتتنوع الجلسات المستهدف عقدها خلال المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني، ما بين مناقشة تعظيم التعاون بين مصر وأفريقيا على صعيد تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وجلسات متنوعة في عدد من الملفات الطبية الهامة مثل الطب الإشعاعي، جراحة الأعصاب، طب العيون.