السيسي يغادر أديس أبابا بعد مشاركته في القمة الإفريقية الثلاثين

أ ش أ:غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوفد المرافق له العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الإثنين، بعد مشاركته في القمة الإفريقية الثلاثين، والتي تم خلالها انتخاب مصر رئيسًا للدورة القادمة للقمة الأفريقية عام 2079.وعقد السيسي على هامش القمة الإفريقية قمة ثلاثية جمعت بين مصر والسودان وإثيوبيا، وط

أ ش أ:

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوفد المرافق له العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الإثنين، بعد مشاركته في القمة الإفريقية الثلاثين، والتي تم خلالها انتخاب مصر رئيسًا للدورة القادمة للقمة الأفريقية عام 2079.

وعقد السيسي على هامش القمة الإفريقية قمة ثلاثية جمعت بين مصر والسودان وإثيوبيا، وطمأن الرئيس في أعقابها مواطني الدول الثلاث على حسن علاقات التعاون بين دولهم، والتقى عددا من الرؤساء الأفارقة؛ لبحث علاقات التعاون.

وترأس السيسي خلال القمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، حيث تمت مناقشة موضوع «المُقارَبة الشاملة لمُكافَحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في إفريقيا»، كما شارك الرئيس في الجلسة المغلقة التي بحث خلالها القادة الأفارقة موضوعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، وجهود إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وغيرها من البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ30 للقمة الأفريقية.