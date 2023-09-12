السيسي يعلن الحداد 3 أيام تضامنا مع المغرب وليبيا ويوجه بدعم بحري وجوي فوري لهما

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم بعدد من قادة القوات المسلحة
وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، بحسب بيان الرئاسة.
وقرر إعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا
ووجه الرئيس يوجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب
كما وجه الرئيس القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية
وأكد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا .
وشهد المغرب الجمعة زلزال كبير أسفر عن آلاف الضحايا بين مصابين ومتوفين ، كما أدت عاصفة في ليبيا إلى تدمير مدن وفقد ووفاة مئات.