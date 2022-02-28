اقتصاد وأسواق

السيسي يعلق على ارتفاع الأسعار: المواطن لا يشعر بالرضا ونتأثر بالغلاء العالمي (فيديو)

انطلقت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وائل كمال 1:12 م, الأثنين, 28 فبراير 22 1:12 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته في إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية عن ارتفاع الأسعار الذي أصبح يؤثر على قدرة المواطنين على الشراء، موضحا أسبابه.

وقال السيسي: : “الطبيب هو أنا بديلو مرتب كويس؟.. هو أنا مش عاوز أديلو مرتب كويس.. أنا مش قادر أديلوا مرتب كويس.. المدرس.. الدولة انا مش قادر.. وبالتالي التعليم اللى بيخرج.. جامعات حاسبات وكلية هندسة حاسبات.. وعاء فيه 10 الآلآف من الطلاب.. ونقول نعمل الاختبارات الإلكترونية.. وبنك معلومات ونظم معلومات.. علشان تتطور ايه البنية التحتية”.

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كما تحدث السيسي عن حاجة الدولة المصرية في المستشفيات لتحقيق الخدمة الصحية، قائلا: “عاوزين نضاعف المستشفيات.. عندنا 500 مستشفي.. عاوزين ألف مستشفي.. طب بكام.. انت كده عملت المكان بس.. فين التشغيل والأطباء.. الناس تسبلنا فرصة عمل في حتة تانية”.

وواصل الرئيس حديثه للمصريين عن ارتفاع الأسعار قائلا: “الأسعار مرتفعة، وجهد الدولة مش واصلكم، انت لا تعيش برضا، واحنا مش منعزلين عن الواقع، واحنا جوه بلدنا وبنتأثر بما يحدث في العالم من غلاء، فالعملية مركبة، والغلا غلايين، معدل النمو الاقتصادي لا يكافئ معدل النمو السكاني، وفيه عجز متراكم منذ 50 عاما”.

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وانطلقت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

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بقلم وائل كمال

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