السيسي يعزي رئيس وزراء اليابان في ضحايا الفيضانات

ويبحث هاتفيا العلاقات الثنائيةالمال- خاص تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي".وصرح السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان، أن الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تعازي مصر قيادة وشعباً في ضحايا الأمطار و

ويبحث هاتفيا العلاقات الثنائية



المال- خاص

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي”.

وصرح السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان، أن الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تعازي مصر قيادة وشعباً في ضحايا الأمطار والفيضانات التي تعرضت لها اليابان

وأعرب عن بالغ الأسى والمواساة للشعب الياباني الصديق في هذا المصاب الأليم، الذي نتج عنه عشرات الضحايا ومحاصرة وتهجير الآلاف.

كما تناول الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أعرب رئيس الوزراء الياباني عن خالص تقديره لما تتسم به العلاقات المصرية اليابانية من عمق وصداقة، معرباً عن حرص اليابان على مواصلة تطويرها ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال الهاتفي تطرق كذلك إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.