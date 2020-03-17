السيسي يعرب عن تقديره لموقف كينيا الداعم لمصر في ملف سد النهضة

الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا”.

ملف سد النهضة يتصدر اتصال الرئيس المصري ونظيره الكيني

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.

وأعرب الرئيس الكيني من جانبه عن دعمه للموقف الإيجابي المصري خلال مفاوضات سد النهضة والذي يأتي من منطلق حسن النية والإرادة السياسية المصرية الصادقة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشاد الرئيس كينياتا بالتطور المتواصل بين البلدين في شتي المجالات، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي أكد الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور وتبادل وجهات النظر مع الرئيس كينياتا في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا، مشيراً سيادته إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

كما أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للموقف الكيني الداعم لمصر في ملف سد النهضة، مؤكداً سيادته أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل في اطار المصلحة المشتركة وتحقيق التنمية، ومشدداً على استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أعلى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ علي مقدرات الشعب المصري.