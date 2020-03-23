السيسي يعرب عن تطلع مصر للاستفادة من خبرات الصين في مكافحة فيروس كورونا

الرئيس أشاد بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار الفيروس

قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الرئيس أشاد خلال الاتصال بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس كورونا .

وأعرب السيسي عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة كورونا في الصين على مختلف المستويات.

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن امتنان الصين حكومةً وشعباً لمساندة مصر السريعة لها في أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنها عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما.

وأكد الاستعداد الكامل للصين لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما تم التوافق على تعزيز مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الصينية وتدريب الكوادر المصرية في مختلف المجالات.