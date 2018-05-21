السيسي يطمئن على صحة عباس ويبحث التطورات الفلسطينية

أجري الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اطمأن على صحة الرئيس الفلسطيني، متمنياً له موفور الصحة والعافية.كما تباحث الرئيس السيسي مع الرئيس محمود عباس حول التطورات على الساحة



أجري الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اطمأن على صحة الرئيس الفلسطيني، متمنياً له موفور الصحة والعافية.

كما تباحث الرئيس السيسي مع الرئيس محمود عباس حول التطورات على الساحة الفلسطينية، وكذا أخر المستجدات علي صعيد بعض الملفات الإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الفلسطيني أعرب من جانبه عن خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً الي ما يعكسه ذلك من خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية.

واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق ازاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.