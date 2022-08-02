السيسي يطلع على مستجدات مشروع أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة إستراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر”.

وقد قام وزير قطاع الأعمال العام، في هذا الإطار، بعرض مستجدّات إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم في مدينة المحلة، والذي سيتم افتتاحه خلال العام المقبل، حيث سيقع على مساحة 62 ألف متر مربع،

وسيضم أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية، كما أنه سيتعامل مع كل أنواع الأقطان، خاصةً القطن طويل التيلة وفائق الطول،

بما يسهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.

كما تم عرض جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير تسويق منتجات قطاع الغزل والنسيج على أعلى مستوى من خلال تأسيس شركة مصرية لأعمال التسويق والبيع وإدارة سلاسل الإمداد لكل منتجات الشركات في قطاع القطن والغزل والنسيج والملابس،

حيث اطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على عيّنات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتَجة حديثًا من القطن المصري العالمي، والتى تسوِّقها الشركة المصرية للأقطان “إيجيبشن كوتون”.

كما تم استعراض جهود وزارة قطاع الاعمال في ميكنة منظومة تجارة الأقطان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي،

وصولًا إلى تعميمها مؤخرًا على جميع المحافظات، بما في ذلك تطوير نظام مُمَكين لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع بورصة السلع المصرية، بما يضمن حسن الأداء وجودة التنفيذ.

وقد وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري سابق عهده، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة،

بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.