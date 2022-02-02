عقـــارات

السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لسير العمل الإنشاءات بالعاصمة الإداراية

كما تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية
أحمد إسماعيل 10:36 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 10:36 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، واللواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير عام مصنع “إبداع” للرخام، والمهندس أحمد فايز رئيس مجلس إدارة المكتب الهندسي للتخطيط والعمارة.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان: تنفيذ 8 أبراج بالمنطقة الشاطئية في مدينة العلمين الجديدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية”.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ساحة الشعب، والبرلمان، وساحة المعارض، فضلاً عن التصميمات الهندسية الداخلية والأعمال الفنية المتنوعة لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي، وما يضمه من قاعات مناسبات، ودار القرآن الكريم.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة «مثلث ماسبيرو»

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما في ذلك تطوير الطريق الدولي الساحلي من مرسى مطروح إلى السلوم، وتطوير طريق الطور سانت كاترين، فضلاً عن تطوير تقاطع طريق السويس مع محور شينزو آبي.

وتم استعراض عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات، بما يصب في صالح السكان.

اقرأ أيضا  جمال ياقوت: تعديلات قانون الشهر العقاري تنقل الملكية خلال 37 يومًا

واطلع أيضا الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً ضريح سيدنا الحسين، حيث أكد الرئيس على أن تشمل عملية التطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

ملف الكاتب أحمد إسماعيل

اقرأ أيضاً

قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني يصل محطته الأخيرة بمجلس النواب (مستند)

ياسمين فواز 7:35 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

«تاج القابضة» تشتري 100% من أسهم الإمارات دبي للتأجير التمويلي

شريف عمر 1:06 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

رئيس الجهاز: تشغيل خط أتوبيس جديد من بدر إلى العاصمة الإدارية

أحمد صبحي 11:14 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

وزير الإسكان يعرض على نظيره الزيمبابوي التجربة العمرانية المصرية

أحمد صبحي 11:06 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

تقرير حكومي: بدء تطوير 18 منطقة عشوائية فى القاهرة

عصام عميرة 11:00 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

«رووك» تبدأ إنشاءات «جولدن جيت» بتكلفة إجمالية 20 مليار جنيه

شريف عمر 8:57 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22