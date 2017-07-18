السيسي يطلب تنفيذ مشروع القطار الكهربائي خلال عامين فقط

المال - خاصأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعاً اليوم مع ممثلي تحالف الشركات الصينية التي ستُنفذ مشروع القطار الكهربائي الرابط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة مروراً بمدينة العاشر من رمضان، ضرورة العمل على ضغط البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المشروع بحيث يتم الانتهاء منه بالكامل خل

المال – خاص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعاً اليوم مع ممثلي تحالف الشركات الصينية التي ستُنفذ مشروع القطار الكهربائي الرابط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة مروراً بمدينة العاشر من رمضان، ضرورة العمل على ضغط البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المشروع بحيث يتم الانتهاء منه بالكامل خلال عامين.

وقال علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع الذي حضره هشام عرفات وزير النقل، ناقش آخر ما وصلت إليه مفاوضات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، والذي يأتي في إطار الخطة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير شبكة السكك الحديدية على مستوي الجمهورية والارتقاء بالخدمات التي تقدمها.

وأوضح عرفات خلال الاجتماع أن المشروع سيساهم في تعزيز جهود التنمية العمرانية على طول مسار القطار، فضلاً عما سيؤدي إليه من تخفيف الازدحام المروري ومراعاة الاعتبارات البيئية وتوفير الطاقة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن ممثلي تحالف الشركات الصينية استعرضوا خلال الاجتماع المراحل المختلفة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي المنتظر أن يمتد لنحو 66 كم ويضم 11 محطة.

وأكد مسئولو الشركات الصينية حرصهم على إسناد تنفيذ الأعمال المدنية وأعمال الإنشاءات وتركيب القضبان لشركات المقاولات المصرية بما سيوفر الآلاف من فرص العمل. وأوضح وزير النقل أنه من المقرر أن يتم ربط مشروع القطار الكهربائي بالخط الثالث لمترو الانفاق بمدينة السلام، بحيث يربط ما بين المدن التابعة للقاهرة الكبرى كالعبور والشروق وبدر وبين العاصمة الإدارية الجديدة مروراً بالعاشر من رمضان.

وأضاف يوسف أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالمضي قدماً في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي أخذاً في الاعتبار ما سيساهم به في توفير وسيلة مواصلات أمنة ومتطورة لنقل المواطنين ما بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تسهيل نقل الأفراد والبضائع ومستلزمات الإنتاج من وإلى المدن والمناطق الصناعية الواقعة على خط القطار الكهربائي مثل مدينة الروبيكي وغيرها.