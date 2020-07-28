السيسي يطالب بممارسة الرياضة لدعم المناعة: «وزننا زاد وكلنا قعدنا في البيوت» (فيديو)

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المسؤولة عن المشروعات القومية بالدولة، بتحفيز العاملين لديها قدر الإمكان لممارسة الرياضة لما لها من تأثير إيجابي لدعم المناعة في مواجهة الأمراض والأوبئة، خاصة أن فترة إغلاق الاقتصاد في مصر أدت لزيادة أوزان الكثيرين.

وقال الرئيس خلال افتتاح المنطقة الصناعية بمدينة الروبيكي اليوم، “خلوا الناس تمارس رياضة ما أمكن، ده أمر مهم جدا لدعم المناعة، وكمان علشان نتيجة الإغلاق الشهور اللي فاتت دي كلنا وزننا زاد شوية، وكلنا قعدنا في البيوت، فنخلي بالنا من النقطة دي”.

وحذر الرئيس من التراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مصر، تأثرا بحالة التفاؤل الناتجة عن تراجع عدد الإصابات والوفيات اليومية، مشيرا إلى أن أي أزمة طارئة نتيجة هذا الأمر قد يؤدي إلى عودة الدولة لاتخاذ إجراءات الإغلاق مرة أخرى بشكل يعاني منه المواطنون.

وأضاف: “إحنا بوعينا وبحرصنا خلال الشهور الماضية ربنا سبحانه وتعالى سلمها علينا ودلوقتي الرقم بدأ يتناقص، مش عايز التفاؤل بتراجع نسب الإصابة وحجم الوفيات يخلينا نتساهل في إجراءات الوقاية من المرض”، وتابع: “نفذنا إجراءات صحية متوازنة مع إجراءات اقتصادية من أجل مصالح الناس، وسمحنا لمنشآت كثيرة جدا بالعمل حتى الساعة 12 ليلا”.

وافتتح الرئيس السيسي، مدينة الروبيكي الصناعية المتكاملة للغزل والنسيج والصناعة الجلدية، أكبر مدينة متخصصة في هذا المجال بالشرق الوسط.

وجرى تنفيذ المنطقة الصناعية بالروبيكي على مساحة 430 فدانًا، تحت إشراف وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.