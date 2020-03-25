السيسي يطالب المصريين الالتزام بإجراءات الحكومة : «سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصبية»

أؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع، بدءًا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارًا وشبابًا.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه خلال اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها، حرصًا على سلامة وأمان مصر والمصريين.

وأضاف: أؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع، بدءًا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارًا وشبابًا.



وتابع: “وأيضًا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر”.

وأضاف : “أقول لكم إننا سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد”.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، عقد أمس بمقر الحكومة وبحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، مؤتمراً صحفياً لإعلان قرارات احترازية جديدة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة لتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد؛ والحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس الوزراء التي أعلنها التطبيق خلال فترة أسبوعين بدءا من يوم غد الأربعاء ، وتضمنت :

– يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ اعتباراً من غدٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وذلك مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

-توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويُستثنى من ذلك القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

– إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، وذلك بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ” المولات التجارية”، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، يكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.