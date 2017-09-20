السيسي يطالب الفلسطينيين بالتعايش مع الإسرائيليين

خالد بدر الدينحث الرئيس عبدالفتاح السيسي- في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- الفلسطينيين على التغلب على الخلافات فيما بينهم والاستعداد للقبول بالتعايش مع بعضهم بعضا ومع الإسرائيليين في سلام وأمن.وأعلن السيسي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "أتوجه بكلمتي ون

خالد بدر الدين

حث الرئيس عبدالفتاح السيسي- في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- الفلسطينيين على التغلب على الخلافات فيما بينهم والاستعداد للقبول بالتعايش مع بعضهم بعضا ومع الإسرائيليين في سلام وأمن.

وأعلن السيسي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “أتوجه بكلمتي وندائي الأول إلى الشعب الفلسطيني وأقول له مهم أوي (جدا) الاتحاد خلف الهدف وعدم الاختلاف وعدم إضاعة الفرصة والاستعداد لقبول التعايش مع الآخر مع الإسرائيليين في أمان وسلام”.

وقال موجها حديثه للإسرائيليين: إنه لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ أكثر من أربعين سنة عندما وقعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام عام 1979، ويمكن أن نكرر هذه التجربة والخطوة الرائعة مرة أخرى لتحقيق أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي مع أمن وسلامة المواطن الفلسطيني.

وذكرت وكالة رويترز إنه في أعقاب محادثات مصالحة توسطت فيها مصر مع حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعوم من الغرب قالت حركة حماس يوم الأحد من هذا الأسبوع إنها ستحل لجنتها الإدارية لتمكين إدارة الرئيس من استعادة السيطرة على قطاع غزة، بينما حثت حماس عباس يوم الثلاثاء على الاستجابة على ذلك بإنهاء عقوباته على القطاع.

ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نداء أيضا إلى الفلسطينيين خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا: “أجدد مناشدتي للأشقاء الفلسطينيين لإتمام المصالحة الوطنية وتوحيد المواقف والكلمة في مواجهة الأخطار والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني”.