السيسي يطالب الجمعيات الخيرية بالمساهمة في تكاليف تشغيل مستشفيات الحكومة

المال - خاصطالب الرئيس السيسي من صندوق تحيا مصر، وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية بالمساهمة في توفير تكاليف تشغيل المستشفيات الحكومية للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة من خلالها، جاء ذلك خلال افتتاح أعمال تطوير عدة مستشفيات حكومية بالفيديو كونفرانس منذ قليل، خلال زيارة الرئيس لمحافظة القليو



المال – خاص

طالب الرئيس السيسي من صندوق تحيا مصر، وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية بالمساهمة في توفير تكاليف تشغيل المستشفيات الحكومية للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة من خلالها، جاء ذلك خلال افتتاح أعمال تطوير عدة مستشفيات حكومية بالفيديو كونفرانس منذ قليل، خلال زيارة الرئيس لمحافظة القليوبية،منها مستشفى التأمين الصحى بمدينة بنها وأخرى في مدينة 15 مايو.

وقال السيسي: “الدولة مش في طاقتها الصرف على تشغيل تلك المستشفيات.. فيه ناس كتير في مصر تحب أن تساهم في التعليم والصحة”.

وأكد أن المنشآت الطبية التي يتم افتتاحها بحاجة إلى عناية أكبر والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن النجاح لا يتمثل في افتتاح منشآت فقط دون التخطيط لكيفية الحفاظ عليها.

وقال وزير الصحة أحمد عماد الدين إن تكلفة تشغيل السرير الواحد في أي مستشفى حكومي تصل إلى 1,5 مليون جنيه في العام.

وطالب الرئيس أيضا بمحاولة ضغط البرنامج الزمني لإخلاء مصر من مرض فيروس سي بحلول عام 2020، مؤكدا استعدادا لتوجيه صندوق دعم مصر للمساهمة في تكاليف هذا البرنامج.

وذكر وزير الصحة أن البنك الدولي مستعد لتوفير تمويل في حدود 500 مليون دولار لاستكمال برنامج علاج المصريين من مرض فيروس سي، إلا أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي والقائم بأعمال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طلبا البحث عن مصادر تمويلية أخرى حتى لا يضيف قرض البنك الدولي أعباء جديدة على الموازنة العامة.