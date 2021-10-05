السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

حرص الرئيس عبد الفتـاح السيسى على وضع أكاليل الزهـور علـى قبـر الجنـدي المجهـول والـزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكرى أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته كما صافح عدداً من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

كما توجه الـرئيس إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة وقام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة افراد اسرته.