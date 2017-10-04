السيسي يضع أكاليل الزهور على قبور الجندي المجهول والسادات وعبدالناصر

مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري 44 لانتصارات أكتوبر المجيد بدور إبراهيم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الاعلي للقوات المسلحة، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري 44 لا

مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري 44 لانتصارات أكتوبر المجيد

بدور إبراهيم



قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الاعلي للقوات المسلحة، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

ووضع السيسي إكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول، وقرأ الفاتحة ترحما علي أرواح شهداء مصر، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد.



ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار رجال الدولة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة وعددا من قدامي قادة وأبطال نصر أكتوبر المجيد.



ثم توجه الرئيس السيسي إلى مسجد جمال عبد الناصر بكوبري القبة، ووضع إكليل زهور علي قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وصافح عددا من أفراد أسرته.