السيسي يصدر 9 قرارات منها 4 متعلقة بالتعاون مع ألمانيا و5 لتخصيص أراض

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس 9 قرارات منها 4 متعلقة بالتعاون مع ألمانيا و5 مرتبطة بتخصيص أراض، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

قرارات الرئيس السيسي:

قرار رقم 49 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2018 ، والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019،

قرار رقم 50 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

قرار رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي “الهجرة من أجل التنمية”، والموقعة في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

قرار رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع “حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الانتاج الزراعي، والموقعة في القاهرة بتاريخي 8 و 9 ديسمبر 2019.

قرار رقم 171 لسنة 2020 بإعادة تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة بمساحات مختلفة بمحافظة الفيوم لصالح القوات المسلحة.

قرار رقم 172 لسنة 2020 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية الهنادي مركز إسنا بمحافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة محطة مياه شرب.

قرار رقم 173 لسنة 2020 بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحات مختلفة بناحية قرية خزام، مركز قوص وحاجر طوخ، مركز نقادة بمحافظة قنا لاستخدامها كمنفعة عامة لاقامة جبانات للمسلمين.

قرار رقم 174 لسنة 2020 بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحات مختلفة ناحية فرشوط وناحية نجع حمادي بمحافظة قنا لاستخدامها في إقامة غرفة المأخذ المغذية لمحطة تخفيض الضغط والقياس للغاز الطبيعي .

قرار رقم 180 لسنة 2020 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية وادي حجول بجهة محافظة السويس لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

