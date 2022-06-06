السيسي يصدر قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2021-2022

وقَّع الرئيس عبد الفتاح السيسي قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2021-2022، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١.

كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٢ بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١.

ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٢ بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١.

ووقع الرئيس كذلك قانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٢ بربط الحساب الختامي لموازنـة الجهـاز القـومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٢ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقانون رقم ٥٥ لسنة ۲۰۲۲ بربط الحساب الختامي لموازنـة الهيئـة العامـة للسلع التموينية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰.

ووقع السيسي قانون رقم ٥٦ لسنة ۲۰٢٢ بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٢ بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقانون رقم ٥۸ لسنة ۲۰۲۲ بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئـة المـصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقانون رقم ٥۹ لسنة ۲۰۲٢ بربط الحساب الختامي لموازنـة الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وكذلك قانون رقم ٦۰ لسنة ۲۰۲٢ بربط الحساب الختامي لموازنة لهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية ۲۰۲۱/٢٠٢٠.