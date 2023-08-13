السيسي يصدر قرارًا بالتجديد لمفتي الجمهورية لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 2023، بمد خدمة الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية، لمدة عام، اعتبارًا من 12/8/2023.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، اليوم /الأحد.

ومن جانبه هنأ مستشار مفتي الجمهورية الدكتور إبراهيم نجم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المفتي على قرار التجديد لمدة عام للمرة الثالثة على التوالي، وكتب “الحقيقة نبارك لدار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق”.

وأكد نجم أن المفتي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء، راجيا الله أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية.