سيـــاســة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني
أحمد إسماعيل 7:32 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 7:32 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن مجلس النواب مدعو للانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح السبت الموافق 2 أكتوبر2021 لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

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كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021 لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

نشر القراران بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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