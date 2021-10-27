السيسي يصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة أحمد عسكر رئيسا للأركان.. وفريد مستشارا لـ«حياة كريمة»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء قراراً بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر، رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، خلفا للفريق محمد فريد حجازي.

كما أصدر الرئيس السيسي يصدر قراراً بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على صفحته الرسمية.

يذكر أن الرئيس السيسي كان قد استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس كلاوس يوهانس، رئيس جمهورية رومانيا، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بالرئيس الروماني، مشيداً سيادته بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.. وأعرب السيسي عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في ضوء تنامي العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات رفيعة المستوي، وعلى رأسها زيارة الرئيس إلى بوخارست في يونيو 2019، والتي كانت أول زيارة لرئيس مصري إلى رومانيا منذ حوالي ١٥ سنة.