السيسي يصادق على زيادة المعاشات العسكرية ومنح علاوتين خاصة واستثنائية

متابعاتصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 98 لسنة 2018 بزيادة المعاشات العسكرية، والقانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بعد أن أقرهما مجلس النواب.** 15 % زيادة معاشات عسكريةووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، ينص القانون الأول

متابعات

صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 98 لسنة 2018 بزيادة المعاشات العسكرية، والقانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بعد أن أقرهما مجلس النواب.

** 15 % زيادة معاشات عسكرية



ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، ينص القانون الأول في مادته الأولى على أنه اعتبارا من 1-7-2018 تزاد بنسبة (15%) المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريا.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.



وفي وقت سابق اليوم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 99 لسنة 2018، بشأن زيادة المعاشات، اعتبارا من 1 يوليو المقبل، تزداد بنسبة 15%

وكانت وزير التضامن الاجتماعي، غادة والي قالت في تصريحات صحفية الأربعاء، أن نسبة الزيادة في معاشات الضمان الاجتماعي بواقع 15٪ هي الأعلى منذ 4 سنوات، مشيرة إلى أن تكلفتها على الخزانة العامة للدولة تصل إلى 24 مليار جنيه



** علاوة خاصة واستثنائية



كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.



ويقضي القانون في مادته الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1-7-2018 طبقا للمادة (37) منه مبلغ 65 جنيها شهريا.



كما ينص القانون في مادته الثانية على أنه اعتبارا من 1-7-2018 ، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علاوة خاصة بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30-6-2018 ، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1-7-2018.



وينص القانون في مادته الثالثة على أنه اعتبارا من 1-7-2018 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 (مائتا) جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 (مائة وتسعون) جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها ، أو ما يعادل كل منها ، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.



وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم وتضم إليه اعتبارا من 1-7-2018.



وتنص المادة الرابعة من القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها، وكحد أدنى، علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.