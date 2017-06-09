السيسي يشيد بمشاركة ترامب فى قمة الرياض لمواجهة الإرهاب

المال- خاصجرى اتصال هاتفي، مساء اليوم، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله بحث آخِر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، حيث أشاد السيسي بمشاركة ترامب الفعّالة في قمة الرياض مايو الماضي وما أسفرت عنه من تشكيل جبهة موحّدة لمواجهة ال

المال- خاص

جرى اتصال هاتفي، مساء اليوم، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله بحث آخِر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، حيث أشاد السيسي بمشاركة ترامب الفعّالة في قمة الرياض مايو الماضي وما أسفرت عنه من تشكيل جبهة موحّدة لمواجهة الإرهاب على المستويات كافة.

كما أكد الرئيسان خلال الاتصال ضرورة مواصلة التصدي الحاسم للإرهاب، وأهمية الوقوف معًا كجبهة واحدة قوية ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة والمسلحة، والدول التي تقوم بتمويل الإرهاب ودعمه، سواء ماديًّا أو معنويًّا، مؤكدين أنه من غير المقبول استمرار سياسة التدخل في الشئون الداخلية للدول عن طريق دعم جماعات الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة.

وأكد الرئيسان عزم مصر والولايات المتحدة على مواصلة التنسيق والتشاور على أعلى المستويات؛ لضمان دفع جهود استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقضاء على الإرهاب على نحو نهائي.