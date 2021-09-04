سيـــاســة

السيسي يشيد بمستوى العلاقات بين مصر وقبرص سياسيًا وعسكريًا

الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص
وائل كمال 2:41 م, السبت, 4 سبتمبر 21 2:41 م, السبت, 4 سبتمبر 21

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أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، وما جرى إنجازه على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، عقب انتهاء مباحثاتهما الثنائية بقصر الاتحادية إن الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص، الذي ترأسه الرئيس ونظيره القبرصي “خطوة مهمة في العلاقة بين البلدين”.

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وأضاف الرئيس أن اللجنة ستصبح إطارا للتعاون الثنائي بين البلدين، وستحقق نقلة نوعية بين البلدين؛ لمواجهة التحديات وستكون خطوة ملموسة في التعاون على كافة الأصعدة.

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بقلم وائل كمال

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