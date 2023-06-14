السيسي يشيد بجهود العاملين في الوحدة الصحية بقرية «الأبعادية» بالبحيرة

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بجهود العاملين في الوحدة الصحية بقرية “الأبعادية” بمحافظة البحيرة ، ووجه الشكر للقائمين عليها، وذلك خلال جولته التفقدية، ضمن مشروعات “حياة كريمة” بقرية “الأبعادية” بالبحيرة.

واستمع الرئيس السيسي لشرح مفصل من مدير الوحدة الصحية بقرية “الأبعادية”، والذي أكد أن مركز طب أسرة “الأبعادية” الجديدة يخدم حوالي 37 ألف مواطن بالقرية، لافتا إلى أن هذه الوحدة ستكون باكورة الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يعد الحلم والهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة البحيرة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، قرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من مشروعات “حياة كريمة” والتقى بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وتفقد السيسى عددا من المشروعات الخدمية التى تم تنفيذها فى إطار مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية بالبحيرة، والوحدة الصحية ومجمع الخدمات التكنولوجية بالقرية.

وتضمنت الجولة الرئاسية زيارة دار مسنين الأبعادية والاطمئنان على النزلاء بالدار واستفسر الرئيس عن الخدمات المقدمة لهم، كما التقى الرئيس عددا من الأهالى والقيادات الشعبية بالمحافظة وأدار حواراً مع حشد من المواطنين.