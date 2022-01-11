سيـــاســة

السيسي يشهد نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة

يشارك في منتدى شباب العالم شباب من 196 دولة
وائل كمال 2:51 م, الثلاثاء, 11 يناير 22 2:51 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية لفعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الرابعة، الذي يعقد تحت شعار “العودة معًا”.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تعقد الجلسة تحت عنوان “نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة”، ضمن فعاليات المنتدي الذى تستمر اعماله خلال الفترة من 10-13 يناير الجاري بحضور ورعاية الرئيس السيسي.

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ويشارك في منتدى شباب العالم شباب من 196 دولة ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

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بقلم وائل كمال

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