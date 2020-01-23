السيسي يشهد حفل عيد الشرطة الـ68.. ومكافحة الإرهاب: «إللى يقربلها هنشيله من الأرض»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي -اليوم الخميس- حفل عيد الشرطة الـ 68، المقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من رموز المجتمع والشخصيات العامة.

شهد بداية الحفل، تقديم الفنان مصطفى حجاج وهبة مجدي، أغنية بعنوان “هنا مصر”، لإبراز دور الأمن في حياة المجتمع، إضافة إلى عدد من العروض الفنية التي تبرز جهود الوزارة في حفظ الأمن، والتصدي للخارجين عن القانون.

وحكى الفنان الكبير أمير كرارة، قصة أسرة الشهيد وائل طاحون، التي استشهد وبعده زوج ابنته الشهيد ماجد عبد الرازق، وقرر بعدها ابنه وائل طاحون الالتحاق بكلية الشرطة، لاستكمال مسيرة والده.

فيما قدم عدد من الفنانين، على رأسهم الفنان محمود حافظ عرضًا فنيًا عن دور الشرطة وتضحيات شهدائها، وعرض قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلمًا تسجيليًا عن جهود الوزارة.

من جانبه، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، ضمن مراسم الاحتفال، ووضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بالأكاديمية، حسبما صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وألقت الوزارة الضوء على بعض الخدمات الجماهيرية التي تقدمها للمواطنين، من خلال مواقعها المختلفة، خاصة الأحوال المدنية، والجوازات، والمرور، وتصاريح العمل، وتطوير هذه الخدمات والإعلان عن الجديد فيها.

وخلال الحفل، يتم تكريم عدد من القيادات الأمنية والضباط المتميزين، الذين قدموا جهودًا طيبة خلال الفترة الماضية، في سبيل حماية الوطن وحفظ أراضيه.

واستعرضت قوات مكافحة الإرهاب فيلمًا تسجيليًا عن أبرز جهودها وتدريباتهم، وأكدوا للرئيس على تقديم أرواحهم في حماية الوطن، قائلين: “إللى هيقرب لها هنشيله من على وش الأرض”.

وقدم أحد ضباط الشرطة من قوات مكافحة الإرهاب قصيدة في حب الوطن، والتأكيد على استمرار جهودهم في القضاء على الإرهاب.

ويكرم الرئيس أسر شهداء الشرطة الأبرار والمصابين، بعد استعرض قصص بطولاتهم والتضحيات التي قدموها للوطن.

ومن المقرر أن تنتقل الاحتفالات من أكاديمية الشرطة لفعاليات بالشوارع، ويوزع رجال الشرطة الهدايا على المواطنين، وقائدي المركبات احتفالاً بهذه المناسبة.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تستعد للاحتفال بعيدها الـ 68، الذي يتزامن مع يوم 25 من يناير من كل عام، وذلك تخليدًا لمعركة الإسماعيلية عام 1952.

يذكر أن معركة الإسماعيلية، راح ضحيتها 50 شهيدًا، إضافة إلى سقوط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لهم.

وأعدت وزارة الداخلية لوجو جديد صممته خصيصًا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، خلال الأيام المقبلة.