السيسي يشهد تخريج الدفعة 156 متطوعين بمعهد ضباط الصف

بدور إبراهيمشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 156 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعة الشهيد البطل مساعد أول عطية صالح محمدين حسن، والتي تعد بمثابة دماء جديدة تتدفق داخل شرايين القوات المسلحة بعد أن تم إعدادهم وتأهيليهم علميا وعسكريا بما يتناسب مع دورهم الفعال داخل القوات المسلح

بدور إبراهيم

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 156 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعة الشهيد البطل مساعد أول عطية صالح محمدين حسن، والتي تعد بمثابة دماء جديدة تتدفق داخل شرايين القوات المسلحة بعد أن تم إعدادهم وتأهيليهم علميا وعسكريا بما يتناسب مع دورهم الفعال داخل القوات المسلحة بمختلف افرعها وتخصصاتها.

بدأت المراسم بوصول الرئيس السيسي الى ساحة والاحتفال بمعهد ضباط الصف المعلمين بالتل الكبير حيث وجهة تحية لاهالى الخرجين الذين قابلوه بعاصفة من الابتهاج والترحيب ،وكان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصولة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية .

العرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس

بدأت مراسم الاحتفال بعرض اللياقة البدنية الذى شارك فية 4100 طالب باعتبارها الركيزة الأساسية فى إعداد مقاتلى معهد ضباط الصف المعلمين لما لها من تأثير إيجابي لإعداد الفرد المقاتل بدنيا ونفسياً وذهنياً والوصول به الى التميز فى الأداء والإحتراف فى تنفيذ المهام وقدم الطلبة مجموعة من التمارين والانشطة الرياضية المبتكرة التي يتم التدريب عليها يوميا داخل المعهد لرفع لياقة الطلبة ، وعرضا لمهارات الاشتباك والدفاع عن النفس تضمن عدد من التمارين الاساسية والمتقدمة لرياضتي الكونغ فو والكاراتية ، واستعرض الطلبة مهاراتهم في اجتياز وعبور الموانع المشتعلة الثابتة والمتحركة متدرجة الصعوبة والصعود والنزول من الارتفاعات المختلفة ، وفنون القتال المتلاحم والسيطرة علي الخصم باستخدام الدنفة والمونشاكو أظهرت مدي الجرأة والاقدام والروح الهجومية التي تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف .

وفى لمسة وفاء لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بكل ما هو غالى ونفيس من أجل رفعة الوطن وصون كرامته سطر طلبة المعهد بأجسادهم لوحة وهتفوا من أعماق قلوبهم “المجد للشهداء”.

عرض التدريب التخصصي

وتضمن الإحتفال عرضاً للتدريب التخصصى للطلبة الخريجيين ويعد التدريب التخصصى عماد العملية التعليمية التى تهدف إلى تأهيل الطلبة للإنخراط فى صفوف ووحدات وتشكيلات القوات المسلحة ، وقد تم تطوير جميع عناصر العملية التعليمية بالشكل الذى يؤدى إلى إستيعاب التطور التكنولوجى بما يحقق الكفاءة فى إستخدام الاسلحة والمعدات ، وظهر فى ساحة العرض ناقلات للاسلحة التخصصية من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والتدريب المهنى إستعرض خلالها الطلبة ما وصلوا إليه من مستوى راق يؤهلهم ليكونوا إضافة قوية لصفوف القوات المسلحة قادرين على تنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم بدقة وكفاءة عالية.

عرض الموسيقات العسكرية

استعرض فيه الطلبة ما تم التدريب عليه خلال 12 شهر من التدريب التخصصى بعد تأهيلهم لمدة 6 أشهر على العلوم العسكرية الأساسية والعامة ، وقدم الطلبة الموسيقيون تشكيلات حركية لعمل لوحات فنية أظهرت مدى التوافق الحركى والدقة فى العزف من الحركة ليثبتون كفاءتهم الفنية ، كما قدموا عروضاً لمجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغانى الوطنية التى أظهرت الأداء الراقى والمستوى المتميز الذى يوضح الدرجات العالية فى التدريب و جسدت المعزوفات ملامح من نضال الشعب المصرى من جيل إلى جيل وحملت رسائل الدعوة إلى العمل والعطاء من أجل الوطن ، والتى تفاعل معها أسر الخريجين فى جو حماسى تعبيراً عن فرحتهم بانضمام أبنائهم إلى صفوف القوات المسلحة.

العرض العسكري واعلان نتيجة التخرج

وفي اداء متميز وانضباط عسكري راقي قدمت مجموعات من الطلبة وخريجوا معهد ضباط الصف المعلمين عرضا عسكريا تتقدمهم حملة الأعلام ،مقدمين بذلك العرض لوحة ختامية تعبر عن أجيال يحزوها الأمل فى تحقيق غد مشرق وإستكمال ماحققته اجيال أدت ما عليها فى الحفاظ على رايات الوطن عالية خفاقة ، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تقديراً وعرفاناً للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على إستقرار الوطن وصون مقدساته، كما حلقت فوق أرض طابور المعهد مجموعة من الصور لعدد من شهداء القوات المسلحة الذين سجلوا أسماءهم فى سجلات الشرف لتقديمهم ارواحهم من أجل الحفاظ على تراب الوطن .

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريم أسرة الشهيد المساعد اول عطية صالح محمدين حسن تقديرا لما قدمة للوطن من تضحية و فداء.

وقام كبير معلمي المعهد بإعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائى 98.8 % ، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة 156 الي الدفعة 157 ضباط صف معلمين ،وردد الطلبة شعار معهدهم ايمان , عزم ، فدا .