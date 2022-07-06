السيسي يشهد الجلسة الحوارية للشباب المشارك في مبادرات ومنح «الاتصالات»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الجلسة الحوارية للشباب المشارك في المبادرات والمستفيد من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنعقدة في مركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية) بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وحضر الجلسة الحوارية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى بعض الشباب المشارك في المبادرات والمستفيد من منح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهم: أبانوب فوزي من مدارس (we التكنولوجية التطبيقية)، وسارة ناجح مبادرة التدريب المكثف، وزياد هشام من مبادرة “مستقبلنا الرقمي”، وعمرو عمارة من مركز إبداع مصر الرقمية، ورحاب السيد من مبادرة مستقبلنا الرقمي، ومايكل استفانوس مبادرة شباب مصر الرقمية، وسامر وجدي من مركز إبداع مصر الرقمي، وحبيبة الوكيل من مبادرة أشبال مصر الرقمية، ونورهان وجدي من بناة مصر الرقمية، ومحمد صبحي من أكاديمية التكنولوجيا المساعدة، وشهد محمد من جامعة مصر للمعلوماتية، وشيرين الكردي من مركز الابتكار التطبيقي.