سيـــاســة

السيسي يشهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية على الساحل الشمالي الغربي (فيديو)

قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط
المال - خاص 2:43 م, السبت, 3 يوليو 21 2:43 م, السبت, 3 يوليو 21

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

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بقلم المال - خاص

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