السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم , اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية التي تشمل كليات الحربية، والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، وكذلك الكليات العسكرية التى تشمل الفنية العسكرية، والطب بالقوات المسلحة، والعسكرية التكنولوجية، وكان في استقباله بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شاهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية لكافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها وصولاً لكشف الهيئة.

وتمنى الرئيس للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التى تتم وفق احدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد التى تتمسك بها القوات المسلحة في انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن، بجانب زملائهم فى اكاديمية الشرطة، ويشدد عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر بأعتبارهم جزء أصيل من المجتمع.

وناقش السيسي الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار مفتوح حول أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية، وجهود الدولة على المستوى الداخلى فى إطار التنمية الشاملة.