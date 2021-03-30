نقل وملاحة

السيسي يشكر العاملين في هيئة قناة السويس: منظر أكثر من مشرف (فيديو)

السيسي أكد في حديثه أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة
المال - خاص 12:12 م, الثلاثاء, 30 مارس 21 12:12 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للعاملين فى قناة السويس على الجهد الذى بذلوه من أجل تعويم السفينة الجانحة وذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء لهيئة قناة السويس ومركز التدريب والمحاكاة.

وأكد السيسي، في حديثه أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة، مكررا شكره للعاملين فى قناة السويس، ومؤكدا أنه تابع بشكل لحظي ومستمر أزمة السفية الجانحة حتى تم حلها.

اقرأ أيضا  رئيس هيئة قناة السويس: لن نخسر خطوطًا ملاحية بسبب حادث عارض.. وتفريغ «السفينة» الجانحة السيناريو الأصعب

وأضاف السيسي: “أشكركم على الجهد اللى اتعمل وعلى الدور اللى عملتوه.. وكل الشكر لكم.. منظر محترم يدل على خبرات وقدرات كبيرة.. والأداء كان أكثر من مشرف”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

السيسي يزور هيئة قناة السويس ومركز التدريب البحري بعد انتهاء أزمة «السفينة الجانحة»

المال - خاص 11:48 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21

عودة قناة السويس أمام الملاحة العالمية بعد توقف 6 أيام

السيد فؤاد 7:56 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21

مواعيد القطارات الروسية المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 30-3-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21

رئيس هيئة قناة السويس : 4 أيام كافية لتسير السفن العالقة

نادية سلام 11:46 م, الأثنين, 29 مارس 21

السعودية تهنئ مصر بنجاح جهود تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

المال - خاص 11:17 م, الأثنين, 29 مارس 21

رئيس قناة السويس: أظن أن أسباب حادثة جنوح السفينة ليست الرياح فقط

نادية سلام 10:07 م, الأثنين, 29 مارس 21