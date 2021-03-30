السيسي يشكر العاملين في هيئة قناة السويس: منظر أكثر من مشرف (فيديو)

السيسي أكد في حديثه أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للعاملين فى قناة السويس على الجهد الذى بذلوه من أجل تعويم السفينة الجانحة وذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء لهيئة قناة السويس ومركز التدريب والمحاكاة.

وأكد السيسي، في حديثه أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة، مكررا شكره للعاملين فى قناة السويس، ومؤكدا أنه تابع بشكل لحظي ومستمر أزمة السفية الجانحة حتى تم حلها.

وأضاف السيسي: “أشكركم على الجهد اللى اتعمل وعلى الدور اللى عملتوه.. وكل الشكر لكم.. منظر محترم يدل على خبرات وقدرات كبيرة.. والأداء كان أكثر من مشرف”.