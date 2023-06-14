السيسي يشكر العاملين بمجمع الخدمات التكنولوجية بقرية «الأبعادية»

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن شكره لكافة العاملين داخل مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروع “حياة كريمة” بقرية “الأبعادية” بمحافظة البحيرة على جهودهم المبذولة لخدمة المواطنين.

واستمع السيسي خلال جولته التفقدية لمجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات “حياة كريمة” في قرية “الأبعادية” في البحيرة ـ إلى شرح مفصل حول الخدمات التي يقدمها المجمع للمواطنين، من بينها مكاتب خاصة للشهر العقاري والبريد المصري والأحوال المدنية والوحدة المحلية المتمثلة بالمركز التكنولوجي، كما يقدم المجمع أكثر من 161 خدمة منها بعض الخدمات التي تنتهي إجراءاتها في نفس يوم المطالبة بها.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، قرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من مشروعات “حياة كريمة” والتقى بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وتفقد السيسى عددا من المشروعات الخدمية التى تم تنفيذها فى إطار مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية بالبحيرة، والوحدة الصحية ومجمع الخدمات التكنولوجية بالقرية.

وتضمنت الجولة الرئاسية زيارة دار مسنين الأبعادية والاطمئنان على النزلاء بالدار واستفسر الرئيس عن الخدمات المقدمة لهم، كما التقى الرئيس عددا من الأهالى والقيادات الشعبية بالمحافظة وأدار حواراً مع حشد من المواطنين.