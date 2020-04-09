السيسي يشدد على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بالمشروعات خاصة «الكمامات»

وجه الرئيس السيسي كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

وأكد أن ذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين، خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر “فيسبوك”، يأتي ذلك في إطار تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ لسيادته من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

وذلك عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي وقتها بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.