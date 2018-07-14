السيسي يشدد على ضرورة توافر سبل ممارسة الرياضة في المدن الجديدة

المال خاصاجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين نصر، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، وممثلي شركة مجموعة المهندسين الاستشاريين ECG.وجرى عرض تطورات مشروع لإقامة م

المال خاص

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين نصر، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، وممثلي شركة مجموعة المهندسين الاستشاريين ECG.

وجرى عرض تطورات مشروع لإقامة مناطق خدمية متكاملة في أنحاء مختلفة من الجمهورية على مساحة حوالي 60 فدانًا للمنطقة الواحدة، وتضم كل منها ناديًا رياضيًا، ودور عبادة، ومدرسة، ومجمعًا طبيًا، ومركزًا تجاريًا وترفيهيًا، ومجمعًا للخدمات الإدارية والحكومية، وذلك على نحو يوفر التكامل بين هذه المنشآت، وإتاحة استخدام مرافقها في أكثر من نشاط مشترك.

ووجه الرئيس باستكمال الدراسة الوافية لهذا المشروع من كافة النواحي، مشيرًا إلى أهمية تقديم خدمات متكاملة للمواطنين في مناطق مجمعة، بحيث يتم التسهيل على المواطنين بحصولهم على خدمات متنوعة في مكان واحد.

وتطرق الاجتماع لعرض الموقف التنفيذي لعدد من المدن الجديدة، منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وذلك من حيث تطور موقف تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية والأحياء السكنية.

كما عرض وزير الشباب والرياضة، تطورات تنفيذ المدن والمنشآت الرياضية في المدن الجديدة، ولاسيما بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي ذلك السياق، وجه الرئيس بمواصلة العمل الدؤوب وبذل أقصى الجهد لتصبح المدن الجديدة نموذجًا رائدًا للحياة في مصر وفق المعايير الحديثة، مشددًا على أهمية أن تتوفر بالمدن الجديدة سبل ممارسة الرياضة لجميع فئات المجتمع.