السيسي يشدد على خصوصية أصول وأموال الوقف وضرورة تنميتها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والسيد محمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها”.

وقد شدد الرئيس السيسي على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب؛ ليس فقط الحفاظ عليها، ولكن حسن إدارتها وتنميتها، والعمل الدءوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونًا للوقف.

كما وجّه الرئيس السيسي بتضافر جهود كل أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتداولة حاليًّا في القضاء.

وقد عرض الدكتور مختار جمعة تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي بلغت في العام المالي 2021/ 2022 حوالي 2.035 مليار جنيه، بزيادة قدرها 216 مليون جنيه عن العام المالي 2020/ 2021،

في حين حققت هيئة الأوقاف، في الربع الأول من العام المالي الحالي، نسبة زيادة في الإيرادات قدرها حوالي 22% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق،

كما عرض الموقف الخاص بالأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وما تم تنفيذه منها.

كما عرض السيد محمد عبد النبي، مساعد وزير الأوقاف، خطة هيئة الأوقاف الاستثمارية والرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من أعيان وأصول الوقف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا قيام وزير الأوقاف بعرض جهود الوزارة في مجال البر ومشروع صكوك الأضاحي والإطعام، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي لكل مؤسسات الدولة بتكثيف برامجها للحماية الاجتماعية،

موضحًا أن مشروع الصكوك يحظى بثقة المواطنين ويتطور عامًا بعد عام، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله من صكوك، هذا العام، حوالي 218 مليون جنيه، وذلك بزيادة تُقدر بنحو 75 مليون جنيه، وبنسبة زيادة حوالي 53% عن العام الماضي.