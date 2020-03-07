اتصالات وتكنولوجيا

السيسي يشدد على توفير خدمات رقمية بطرق مبسطة للمواطنين

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية.
هيثم سمير 6:09 م, السبت, 7 مارس 20 6:09 م, السبت, 7 مارس 20

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضرورة مواصلة التنسيق الحثيث بين جميع الجهات بشأن تطوير المنظومة الآلية الموحدة للتحديث الرقمي، وذلك في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات للدولة في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة، وشدد على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين، من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمَّنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير المنظومة الآلية الموحدة للتحديث الرقمي، في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات للدولة في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة، الأمر الذي يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحيث تتوفر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة، سواء الحكومة أو قطاع المال والأعمال أو المواطنون، على نحو دقيق وكامل يؤدي إلى حَوْكمة الأداء بأعلى درجات الكفاءة والسرعة.

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بقلم هيثم سمير

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