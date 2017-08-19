السيسي يشارك في قمة الدول الأسرع نموا بالصين.. عناوين اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم السبت 19 أغسطس.أخبار مصر* السيسي يشارك في قمة الدول الأسرع نموًا في الصين.* د. مختار جمعة: نطارد التطرف من الكتاتيب حتى المنابر.* تشييع جثمان رفعت السعيد وسط حشد من قيادات “اليسار”.* سحر نصر: مزايا وتيسيرات عديدة لجذب

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم السبت 19 أغسطس.

أخبار مصر

* السيسي يشارك في قمة الدول الأسرع نموًا في الصين.

* د. مختار جمعة: نطارد التطرف من الكتاتيب حتى المنابر.

* تشييع جثمان رفعت السعيد وسط حشد من قيادات “اليسار”.

* سحر نصر: مزايا وتيسيرات عديدة لجذب الإستثمار.

* مفتي الجمهورية يدين حادث برشلونة.. د. علام: الإرهاب خطر يهدد العالم كله.

أخبار اليوم

* السيسي يشارك في قمة الدول الأسرع نموًا في الصين.

* سفير مصر بالصين: الإصلاحات الإقتصادية مهدت الطريق لإنضمام مصر لقمة “بريكس”.

* العلاقات المصرية الإيطالية تتحدى “أزمة ريجيني”.. أصابع قطرية وراء محاولة تأليب الرأي العام الإيطالي ضد مصر.

* د. مختار جمعة: نطارد التطرف من الكتاتيب حتى المنابر.

* التعليم بمصروفات يدق أبواب جميع الجامعات.. تفاوت رسوم الدراسة بين كلية وأخرى في نفس التخصص.

* لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى ترفض التدخلات: نحن المختصون فقط بمعادلة الشهادات.

* %50 حوافز للمشروعات الإستثمارية الجديدة.

* محمد فريد صالح في أول حوار له عقب توليه رئاسة البورصة: برنامج الطروحات الحكومية يساعد في تطوير أداء سوق المال.

* عمال المحلة يصرون على الخسائر.. الحكومة تجدد رفضها للاعتصامات ووقف الإنتاج.. متوسط أجر العامل 4598 جنيهًا شهريًا وخسائر الإضراب بلغت 42 مليون جنيه.

* ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية قبل عيد الأضحى.. واختفاء البيض من المجمعات.. منافذ الحكومة الأعلى سعرًا.. والسلاسل التجارية أرخص!

* في تقريرها حول حادث قطاري الإسكندرية.. “النقل” تطلب من الحكومة قانون شراكة القطاع الخاص في السكة الحديد.

* مفاجأة في واقعة هروب مساجين قنا.. المتهمون دسوا المخدر في الشاي لزملائهم ليتمكنوا من الهرب.

‎* مصرع 5 وإصابة 57 في اصطدام أتوبيسين على طريق السخنة.

* الزمالك يقترب من خليفة إيناسيو.. وسيل الصفقات يتدفق على القلعة البيضاء.



الأهرام

* تشييع جثمان رفعت السعيد وسط حشد من قيادات “اليسار”.

* إجتماع للجنة الثلاثية لسد النهضة بالخرطوم.

* “الأهرام” يجيب على التساؤلات الحائرة لأولياء الأمور عن المدارس اليابانية.. فتح باب التقديم إلكترونيًا خلال أيام.. والدراسة تبدأ أول سبتمبر.. 4 أعوام سن القبول في Kg1 والمصروفات من 2 إلى 4 آلاف جنيه.

* سحر نصر: مزايا وتيسيرات عديدة لجذب الإستثمار.

* سعفان: حظر إنشاء كيانات عمالية على أسس دينية.

* مميش لـ”الأهرام”: 11 صناعة ثقيلة بمحور قناة السويس.. عروض بريطانية وسويسرية وقبرصية للإستثمار في محطات تموين السفن العملاقة.

* ضربة موجعة للمتلاعبين بالإسكان التعاوني: حل مجلس إدارة 120 جمعية وتحويل المسئولين للنيابة.

* إعلان تفاصيله بعد غد.. إتفاق جديد بين التموين والبقالين لضبط منظومة السلع التموينية.

* بدء صرف مستحقات العاملين المصريين بمجموعة “بن لادن” السعودية.

* كشف أثري جديد لأطلال مدينة ترجع للعصر القبطي بالمنيا.

* مصري وزوجته الإيرلندية يصوران انتحارهما بحمام سباحة.

* البرازيلي باولو والبلجيكي كورتيرون يتنافسان على تدريب الزمالك.. الأبيض يرسل 8 ملايين جنيه لإتحاد الكرة لإنقاذ قيد اللاعبين الجدد.

* المصري يشترط ضم شيكابالا و3 لاعبين من الزمالك مقابل “كابوريا”.

* مؤمن زكريا يواصل الخروج عن المألوف.

الجمهورية

* مفتي الجمهورية يدين حادث برشلونة.. د. علام: الإرهاب خطر يهدد العالم كله.

* وفاة أول حاج بملابس الإحرام بالطائرة.. اليوم.. إنطلاق آخر أفواج الحج من برج العرب.. 145 رحلة نقلت 33 ألفًا من ضيوف الرحمن.

* مدرس شامل لكل المواد.. بـ 150 جنيهًا.. “سناتر” الدروس.. تخطف تلاميذ الابتدائي.. الخبراء: كلام فارغ.. لابد من مواجهته بمنتهى الحزم.

* مكاسب لمديري المدارس.. وخراب بيوت للأهالي.. “بزنس” الزي المدرسي.. أزمة كل موسم.. طقم الابتدائي بـ 600 جنيه.. والإعدادي بـ 900 والثانوي 1300.. وضوابط الوزارة لاتعرف التطبيق.

* بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية.. سحر نصر: مصر تفتح أبوابها أمام مستثمري العالم.. 141 مادة تغطي الحوافز والفرص والتسهيلات.. وقطاعات جديدة للشباب والرياضة والتعليم.

* د. خالد فهمي لـ”الجمهورية”: مشروعات العاصمة الإدارية ملتزمة بـ “الاشتراطات البيئية”.. توفير مساحات معالجة الصرف.. والتحكم في الضوضاء وإدارة المخلفات.

* وزير النقل يتفقد ورش أبوغاطس للتشغيل وتجهيز القطارات.

* حصلت على موافقات نهائية في يوليو.. قابيل: 41 مشروعًا صناعيًا بإستثمارات 900 مليون جنيه و1650 فرصة عمل.

* لخدمة نصف مليون مواطن.. مدبولي: 3 مشروعات صرف صحي جاهزة بكفر الشيخ.

* “الكهرباء” تبحث أسباب تراجع معدلات الفواتير.. الشبكة القومية تسجل أعلى استهلاك في تاريخها.. خلال الشهر الجاري.

* المكتب العمالي بالدوحة ينفي اعتقال 12 مصريًا بقطر.

* بعد الاستيلاء على أراضي الدولة والبناء على النيل والأسلحة غير المرخصة.. تورط صلاح دياب في 29 قضية سلع فاسدة.. حلويات غير صالحة للاستهلاك.. ومنظفات سيارات مهربة وعمال بلا شهادات صحية.

