سيـــاســة

السيسي يشارك في قمة الدول الأسرع نموا بالصين.. عناوين اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم السبت 19 أغسطس.أخبار مصر* السيسي يشارك في قمة الدول الأسرع نموًا في الصين.* د. مختار جمعة: نطارد التطرف من الكتاتيب حتى المنابر.* تشييع جثمان رفعت السعيد وسط حشد من قيادات “اليسار”.* سحر نصر: مزايا وتيسيرات عديدة لجذب
19 أغسطس، 2017 19 أغسطس، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم السبت 19 أغسطس.

أخبار مصر

* السيسي يشارك في قمة الدول الأسرع نموًا في الصين.

* د. مختار جمعة: نطارد التطرف من الكتاتيب حتى المنابر.

* تشييع جثمان رفعت السعيد وسط حشد من قيادات “اليسار”.

* سحر نصر: مزايا وتيسيرات عديدة لجذب الإستثمار.

* مفتي الجمهورية يدين حادث برشلونة.. د. علام: الإرهاب خطر يهدد العالم كله.

أخبار اليوم

* السيسي يشارك في قمة الدول الأسرع نموًا في الصين.

* سفير مصر بالصين: الإصلاحات الإقتصادية مهدت الطريق لإنضمام مصر لقمة “بريكس”.

* العلاقات المصرية الإيطالية تتحدى “أزمة ريجيني”.. أصابع قطرية وراء محاولة تأليب الرأي العام الإيطالي ضد مصر.

* د. مختار جمعة: نطارد التطرف من الكتاتيب حتى المنابر.

* التعليم بمصروفات يدق أبواب جميع الجامعات.. تفاوت رسوم الدراسة بين كلية وأخرى في نفس التخصص.

* لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى ترفض التدخلات: نحن المختصون فقط بمعادلة الشهادات.

* %50 حوافز للمشروعات الإستثمارية الجديدة.

* محمد فريد صالح في أول حوار له عقب توليه رئاسة البورصة: برنامج الطروحات الحكومية يساعد في تطوير أداء سوق المال.

* عمال المحلة يصرون على الخسائر.. الحكومة تجدد رفضها للاعتصامات ووقف الإنتاج.. متوسط أجر العامل 4598 جنيهًا شهريًا وخسائر الإضراب بلغت 42 مليون جنيه.

* ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية قبل عيد الأضحى.. واختفاء البيض من المجمعات.. منافذ الحكومة الأعلى سعرًا.. والسلاسل التجارية أرخص!

* في تقريرها حول حادث قطاري الإسكندرية.. “النقل” تطلب من الحكومة قانون شراكة القطاع الخاص في السكة الحديد.

* مفاجأة في واقعة هروب مساجين قنا.. المتهمون دسوا المخدر في الشاي لزملائهم ليتمكنوا من الهرب.

‎* مصرع 5 وإصابة 57 في اصطدام أتوبيسين على طريق السخنة.

* الزمالك يقترب من خليفة إيناسيو.. وسيل الصفقات يتدفق على القلعة البيضاء.

الأهرام

* تشييع جثمان رفعت السعيد وسط حشد من قيادات “اليسار”.

* إجتماع للجنة الثلاثية لسد النهضة بالخرطوم.

* “الأهرام” يجيب على التساؤلات الحائرة لأولياء الأمور عن المدارس اليابانية.. فتح باب التقديم إلكترونيًا خلال أيام.. والدراسة تبدأ أول سبتمبر.. 4 أعوام سن القبول في Kg1 والمصروفات من 2 إلى 4 آلاف جنيه.

* سحر نصر: مزايا وتيسيرات عديدة لجذب الإستثمار.

* سعفان: حظر إنشاء كيانات عمالية على أسس دينية.

* مميش لـ”الأهرام”: 11 صناعة ثقيلة بمحور قناة السويس.. عروض بريطانية وسويسرية وقبرصية للإستثمار في محطات تموين السفن العملاقة.

* ضربة موجعة للمتلاعبين بالإسكان التعاوني: حل مجلس إدارة 120 جمعية وتحويل المسئولين للنيابة.

* إعلان تفاصيله بعد غد.. إتفاق جديد بين التموين والبقالين لضبط منظومة السلع التموينية.

* بدء صرف مستحقات العاملين المصريين بمجموعة “بن لادن” السعودية.

* كشف أثري جديد لأطلال مدينة ترجع للعصر القبطي بالمنيا.

* مصري وزوجته الإيرلندية يصوران انتحارهما بحمام سباحة.

* البرازيلي باولو والبلجيكي كورتيرون يتنافسان على تدريب الزمالك.. الأبيض يرسل 8 ملايين جنيه لإتحاد الكرة لإنقاذ قيد اللاعبين الجدد.

* المصري يشترط ضم شيكابالا و3 لاعبين من الزمالك مقابل “كابوريا”.

* مؤمن زكريا يواصل الخروج عن المألوف.

الجمهورية

* مفتي الجمهورية يدين حادث برشلونة.. د. علام: الإرهاب خطر يهدد العالم كله.

* وفاة أول حاج بملابس الإحرام بالطائرة.. اليوم.. إنطلاق آخر أفواج الحج من برج العرب.. 145 رحلة نقلت 33 ألفًا من ضيوف الرحمن.

* مدرس شامل لكل المواد.. بـ 150 جنيهًا.. “سناتر” الدروس.. تخطف تلاميذ الابتدائي.. الخبراء: كلام فارغ.. لابد من مواجهته بمنتهى الحزم.

* مكاسب لمديري المدارس.. وخراب بيوت للأهالي.. “بزنس” الزي المدرسي.. أزمة كل موسم.. طقم الابتدائي بـ 600 جنيه.. والإعدادي بـ 900 والثانوي 1300.. وضوابط الوزارة لاتعرف التطبيق.

* بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية.. سحر نصر: مصر تفتح أبوابها أمام مستثمري العالم.. 141 مادة تغطي الحوافز والفرص والتسهيلات.. وقطاعات جديدة للشباب والرياضة والتعليم.

* د. خالد فهمي لـ”الجمهورية”: مشروعات العاصمة الإدارية ملتزمة بـ “الاشتراطات البيئية”.. توفير مساحات معالجة الصرف.. والتحكم في الضوضاء وإدارة المخلفات.

* وزير النقل يتفقد ورش أبوغاطس للتشغيل وتجهيز القطارات.

* حصلت على موافقات نهائية في يوليو.. قابيل: 41 مشروعًا صناعيًا بإستثمارات 900 مليون جنيه و1650 فرصة عمل.

* لخدمة نصف مليون مواطن.. مدبولي: 3 مشروعات صرف صحي جاهزة بكفر الشيخ.

* “الكهرباء” تبحث أسباب تراجع معدلات الفواتير.. الشبكة القومية تسجل أعلى استهلاك في تاريخها.. خلال الشهر الجاري.

* المكتب العمالي بالدوحة ينفي اعتقال 12 مصريًا بقطر.

* بعد الاستيلاء على أراضي الدولة والبناء على النيل والأسلحة غير المرخصة.. تورط صلاح دياب في 29 قضية سلع فاسدة.. حلويات غير صالحة للاستهلاك.. ومنظفات سيارات مهربة وعمال بلا شهادات صحية.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!