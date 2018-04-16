السيسي يشارك في ختام التمرين العسكري درع الخليج المشترك1

المال- خاصشارك الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين بالحفل الختامي لتمرين "درع الخليج المشترك 1"، الذي عُقد بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من قادة وزعماء الدول المشاركة في التمرين.وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهور

المال- خاص

شارك الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين بالحفل الختامي لتمرين “درع الخليج المشترك 1″، الذي عُقد بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من قادة وزعماء الدول المشاركة في التمرين.

وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان إن الحفل الختامي للتمرين المشترك شهد عروضاً ومناورات عسكرية من مختلف القوات المشاركة، وذلك بعدما استمر التمرين لمدة شهر كامل.

والتمرين وفق البيان يعد من التمارين العسكرية الكبيرة بالمنطقة، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية تسليحها. وقد تضمن التمرين تنفيذ عدة سيناريوهات محتملة بالذخيرة الحية بهدف رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني. وقد شاركت في التمرين قوات برية وبحرية وجوية من 25 دولة، من بينها مصر والسعودية.

وأضاف المتحدث أن السيد الرئيس أشاد خلال حضوره لفعليات الحفل الختامي للتمرين المشترك بما أظهرته القوات المشاركة من كفاءة قتالية عالية واستعداد وتأهب راقيين.

وأشار إلى ما تساهم به بفعالية المناورات والتمارين المشتركة فى تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني للقوات المشاركة، بما يضمن استعدادها للتصدي لمختلف التحديات والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة وحماية مقدرات شعوبها