السيسي يشارك بقمة خماسية في الأردن على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم ، في البحر الميت بالأردن، في قمة خماسية بين مصر، والأردن، والعراق والكويت، وفرنسا، وذلك على هامش مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، بالأردن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التقى مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول عددا من موضوعات علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، وكذلك تبادل وجهات النظر والتشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث بشأن “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”.

مع التأكيد في هذا السياق على حرص البلدين على التعاون والتنسيق لمساعدة الجانب العراقي على تثبيت دعائم الاستقرار والأمن الداخلي في العراق الشقيق.