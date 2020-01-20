استثمار

السيسي يسرد أربعة محاور ذات أولوية للاستثمار في أفريقيا (فيديو)

في إطار الشراكة مع المملكة المتحدة
أحمد صبري 1:37 م, الأثنين, 20 يناير 20 1:37 م, الأثنين, 20 يناير 20

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك أربعة محاور مهمة وذات الأولوية للقارة الأفريقية في الاستثمار، وذلك في إطار الشراكة مع المملكة المتحدة، أولها تكثيف تنفيذ المشروعات الرامية  للبنية التحتية التى تسهم في تحقيق الاندماج القاري، وخاصة المشروعات التى تقع ضمن مشروع البنية التحية للاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها مشروع ربط القاهرة بكيب تاون، ومشروعات توليد الطاقة المتجدة، ومشروع الربط بالسكك الحديدية.

وأضاف خلال كلمته في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار ممثلا عن الاتحاد الأفريقي: المحور الثاني هو تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البنية، ما يسهم في نمو القارة ويصب في إقامة سوق أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وأكد السيسي أن البند الثالث هو التأكيد على الدور المهم للقطاع الخاص المحلي في تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية، باعتبارها أحد أهم محفزات النمو للنشاط الاقتصادي، وذلك للعمل على تدشين شراكات بين القطاع الخاص في كلا المنطقتين.

وأشار إلى أن المحور الرابع هو تمكين الشباب والمرأة  في القارة الأفريقية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي وإكسابهم الخبارات والمهارات لمواكبة التغيرات العالمية وحقوق الإنسان.

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بقلم أحمد صبري

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