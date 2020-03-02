سيـــاســة

السيسي يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية

وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك السفير الفرنسي بالقاهرة
المال - خاص 3:34 م, الأثنين, 2 مارس 20 3:34 م, الأثنين, 2 مارس 20

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، فلورنس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك السفير الفرنسي بالقاهرة.

ورحب الرئيس بالوزيرة الفرنسية في القاهرة، طالبا نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، ومؤكدا عمق العلاقات المصرية الفرنسية، لا سيما من خلال التعاون الوثيق القائم بين البلدين على المستويين العسكري والأمني، مع الإعراب عن التطلع إلى تطوير هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، وكذا الاستمرار في التنسيق والتشاور الثنائي المكثف إزاء القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعامل معها.

السيسي يلتقي وزيرة الدفاع الفرنسية

من جانبها؛ أعربت “بارلي” عن تشرفها بلقاء الرئيس مجدداً؛ ناقلةً له تحيات الرئيس “ماكرون”، ومؤكدةً الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز التنسيق وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على كافة الأصعدة، بما في ذلك على المستويين العسكري والأمني، خاصةً في ظل ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر إزاء المستجدات على صعيد عدد من الملفات الإقليمية والجهود المشتركة للتوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات القائمة بالمنطقة.

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بقلم المال - خاص

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