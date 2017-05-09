السيسي يستقبل وزيرة الثقافة البحرينية بالمنامة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته في البحرين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة البحرينية.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اعرب عن إعتزاز مصر بما يربطها بالبحرين من علاقات وطيدة على كافة المستويات، مؤكداً أهمية الاستمرار في العمل على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك على الأصعدة الثقافية، مشيراً إلى ما تتميز به البحرين من انفتاح وثراء ثقافي أصيل، مُعرباً عن تطلعه لتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة بين البلدين بما يساهم فى تعزيز التواصل على المستوى الشعبي.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أعربت عن سعادتها بزيارة الرئيس إلى البحرين، مشيرةً إلى ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وثيقة. كما أكدت الوزيرة البحرينية على ما تمثله مصر من منارة ثقافية للوطن العربي، مشيدةً بإسهامات مصر التاريخية فى إثراء الثقافة العربية، ومعربةً عن تطلعها لتطوير وتعزيز التعاون والتواصل الثقافي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين، لاسيما من خلال تنظيم الفعاليات والمنتديات والمناسبات الثقافية المشتركة، فضلاً عن التعاون فى تفعيل دور الثقافة في التّنمية الاجتماعية والاقتصاديّة الشاملة من خلال تعزيز دور المتاحف والتراث الشعبي والمكونات الثقافية في إثراء معرفة المجتمعات العربية بتاريخها وحضارتها.